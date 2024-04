MONTOPOLI VALDARNO – Ultimo saluto per Mattia Giani. Tantissime persone hanno voluto dare addio al giocatore di 26 anni, deceduto a seguito di un malore domenica scorsa nel corso di Lanciotto-Castelfiorentino.

I funerali sono stati celebrati nella chiesa di San Romano, a Montopoli Valdarno (Pisa). Presenti varie società calcistiche. “Ci sono tantissime persone a salutarti. Ti vergogneresti, ne sono certa perché non amavi stare al centro dell’attenzione. Eri fatto così. Stavi sempre un passo indietro. Eri gentile e buono e avevi sempre un sorriso per tutti. Sono fiera di te. Degli allenatori che hai avuto, nessuno si è mai lamentato di te perché davi l’anima in campo e negli spogliatoi. Il calcio è sempre stata la tua vita. Hai lasciato un vuoto incolmabile, dacci la forza e insegnaci a vivere. Riposa in pace, sarai sempre la metà del cuore. Ps. Sei bello come il sole”, ha detto la fidanzata Sofia Caruso.

La procura di Firenze, che ha aperto un’indagine sull’accaduto, continua alla ricerca di dettagli utili per comprendere cosa non ha funzionato nella macchina dei soccorsi.