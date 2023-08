VOLTERRA – La mostra permanente “Il trenino di Volterra”, allestita in Vicolo dei castrati 1 già da qualche anno, cresce e coinvolge la rappresentazione del territorio di Montecatini Val di Cecina, con la sua stazione ferroviaria, a Ponteginori.

Il plastico, in scala 1/87, vedeva finora la riproduzione fedele del treno a cremagliera fare la spola fra le stazioni di Volterra e Saline di Volterra. Adesso il plastico ha accolto anche la stazione ferroviaria di Ponteginori. Nelle intenzioni dei proprietari c’è un ulteriore ampliamento, in modo da riprodurre tutti gli aspetti della tratta ferroviaria che collega Cecina a Volterra. Numerosi i visitatori, soprattutto in questo periodo, per uno spettacolo che intriga grandi e piccini.

Il fascino del treno infatti non conosce età o latitudini, ma rappresenta anche una diversa modalità per conoscere la storia e le caratteristiche di Volterra e del suo territorio. In attesa di novità sul ripristino della tratta ferroviaria vera, croce e delizia per il territorio del Volterrano, in questo angolo della città si continua a sognare.