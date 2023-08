MONTECATINI VAL DI CECINA – Da Roma a Montecatini Val di Cecina coi mezzi pubblici? Una vera e propria odissea. Il protagonista dell’estenuante maratona è il signor Fabio Tonelli, che ha voluto esternare al Comitato Pendolari Valdicecina la grottesca situazione in cui si è venuto a trovare, nel pensare di pianificare un viaggio senza ricorrere all’automobile.

“Con i mezzi pubblici è veramente un’impresa degna di avventurieri, esploratori, trasvolatori – spiega Tonelli. Ogni giorno, solo feriali ovviamente, arrivano a Montecatini sei bus: alle 8:58 da Ponteginori. Impossibile prenderlo da Roma. Alle 11:09 da Volterra. Impossibile prenderlo da Roma. Alle 12:59 da Volterra. Impossibile prenderlo da Roma.

Alle 14:01 da Ponteginori. Per poterlo prendere occorre partire a Roma alle 6:57 con arrivo a Cecina alle 9:19. Dopo 3 ore e 43 minuti, alle 13:02, parte il bus che a Ponteginori permette di prendere quello per Montecatini (se si aspettano l’un l’altro). Oppure, una volta arrivati a Cecina alle 9:19, dopo 1 ora, alle 10:22, parte un bus che arriva a Ponteginori alle 10:50. 2 ore e 51 minuti ci separano poi dal passaggio del bus da Sassa per Montecatini. Se tutto va bene in 7 ore e 4 minuti si compie il tragitto.

Alle 14:53 da Saline. Soluzione non conveniente; infine, alle 16:44 da Volterra. Questa è la soluzione migliore tra quelle possibili. Permette in “sole” 6 ore e 32 minuti di andare da Roma a Montecatini, con 4 mezzi diversi. Più precisamente, partenza da Roma alle 10:12 ed arrivo a Cecina alle 13:23. Sosta di 1 ora e 19 minuti. Bus alle 14:42 sino a Saline di Volterra, con arrivo alle 15:18. Trasbordo sul bus Autolinee Toscane che parte dopo 6 minuti (ovviamente verrà concesso il tempo per fare il biglietto, sempre con valigie appresso; a Roma non vendono il Saline-Volterra). Sosta di 31 minuti a Volterra e partenza con l’ultimo bus da Volterra per Montecatini, alle 16:15.

Quindi, se nessuna coincidenza è saltata, si arriva a Montecatini alle 16:44, dopo ben 6 ore e 32 minuti. Un vero e proprio assurdo, quando ormai in due ore e un quarto ogni giorno si raggiunge Roma, partendo da Firenze.