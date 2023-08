CHIANCIANO TERME (SI) – Sono venerdì 18 e sabato 19 agosto 2023 le date dell’edizione n.23 di Corto Fiction, il concorso nazionale del film breve che anche quest’anno l’associazione di promozione sociale Immagini e Suono propone nella Sala Fellini del Parco Acquasanta, a Chianciano Terme.

Sotto la direzione artistica del suo ideatore Lauro Crociani, Corto Fiction si articola su un programma di due giornate dedicate interamente al film breve, proiettando e premiando i cortometraggi selezionati tra quelli in concorso.

Sono 214 le opere giunte alla giuria del 23° Corto Fiction, suddivise nelle sezioni comico, spirituale, tema sociale e tema libero. Venerdì dalle ore 17 alle 19 è in programma la proiezione di “Dont be cruel” di Andrej Chinappi, “Connessi” di Daniele Guarnera, “Nei tuoi panni” di Daniele Monaco, “Internet sparito” di Matteo Cirillo, “Fumo” di Andrea Rebuzzi, “La donna svelata” di Gaia Pulliero, “Caccia al lupo” di Giovanni La Paròla, “Soluzioni alternative” di Filippo Tamburini, “Cinema?” di Andrea D’Andrea. Alle 21.15 sono presentate e premiate le opere “Chiavi” di Stefano Pelleriti, “Old tricks” di Edoardo Pasquini e Viktor Ivanov, “Ughetto Forno, partigiano bambino” di Fabio Vasco, “Rivivere” di Ettore Fiore, “Tre volte alla settimana” di Emanuele Vicorito.

Sabato 19 invece a partire dalle 10 sono proiettati i cortometraggi nell’ambito di Vetrina Fedic – Federazione Italiana dei Cineclub: “Super eroe” di Stefano Pelleriti, “Super Banny” di Giacomo Bronzi e Nanni Montomoli, “Ultimo squillo” di Mauro Damonte e Niccolò Zaccarini, “Rame” di Alberto Vianello e Rosanna Reccia, “Priorità” di Fabio Ravioli.

Le proiezioni riprendono nel pomeriggio, alle 17 con la consegna dei premi a Valentina De Amicis per “Me and you” (premio Cavallo Alato), a Emilio Guizzetti per “Aspetti il prossimo” (premio tema libero), a Federico Mudoni, Luigi Abaterusso, Paola Soliano per “Terramara” (premio sociale), a Giorgio Ricci, del cineclub Cesare Pandolfi di Pesaro”, per “Ognissanti” (premio spirituale), a Kassim Yassin Saleh per “Guerra tra poveri” (premio miglior soggetto).

Nel programma della giornata si inserisce la decretazione del Premio al miglior Cortometraggio 2023 scelto dal pubblico. Gli eventi in programma sono tutti ad ingresso gratuito, non è richiesta la prenotazione.