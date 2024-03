CHIANCIANO TERME (SI) – “Antenati – The grave party” di Marco Paolini arriva al Teatro Caos di Chianciano Terme domenica 17 marzo alle 18.

Sul palco la ricostruzione sapiente e avvincente dell’evoluzione sia fisica che culturale dell’Homo Sapiens (e dei suoi “parenti”), attraverso una strategia complessa in cui abilità e abitudini, catastrofi ambientali e mutamenti climatici influenzano e indirizzano le metamorfosi così come un mix di intelligenza e istinto determina le scelte e le inclinazioni individuali.

“Antenati – The grave party” comincia narrando di atomi e batteri e prosegue descrivendo la migrazione continua di quei nonni poco più che trentenni, il loro arrivo in risposta all’invito e il loro comico e commovente tentativo di capire noi, internet e la catasta di meraviglie utili e inutili di cui ci circondiamo. I temi di fondo dello spettacolo sono l’evoluzione e l’ecologia, ma in chiave epico-comica, i fatti e i problemi del presente si legano ai problemi del passato, colli di bottiglia dell’evoluzione, difficoltà e pericoli attraversati dai nostri antenati in 200.000 anni. Competizione e collaborazione si bilanciano in modi sempre diversi, generazione dopo generazione.

Alla parola è affidato il compito di far vedere questa stirpe di funamboli che ci ha preceduto e da cui abbiamo ereditato difetti e virtù. L’oralità richiede immaginazione, leggerezza e ironia; l’epica chiede gesti, fatti memorabili ed emozione; il teatro richiede di credere a ciò che si ascolta sapendo che tutto è finzione. Nella finzione del teatro seguendo quelle tracce si ricostruiscono i fili dei legami che permettono di organizzare una stravagante riunione di famiglia: tutti i nonni della storia chiamati a dar consiglio sul futuro della nostra specie a rischio di estinzione per catastrofici mutamenti climatici di origine antropica.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0578 321101 oppure inviare un’email all’indirizzo lst_teatro@yahoo.it