Aggressione al supermercato. 40enne accoltellato dopo lite a Colle Val d’Elsa

Un 40enne italiano è stato ferito a coltellate stasera a Colle Val d’Elsa (Siena) dopo una lite scoppiata nei pressi di un supermercato poco prima dell’orario di chiusura. L’aggressore, un 57enne italiano è stato poi fermato e portato al commissariato di Poggibonsi.

Soccorso, il giovane è stato trasportato all’ospedale di Siena: sarebbe stato colpito due volte, alla spalla e al torace. Da quanto appreso il ferito non sarebbe in pericolo di vita. Da chiarire le cause del litigio: tra le ipotesi emerse ma da verificare anche quella che quanto accaduto sia collegato a una ragazza, indicata come figlia dell’aggressore. Fatto è che il giovane sarebbe stato prima colpito all’esterno del supermercato e poi una seconda volta all’interno del negozio. Sul posto insieme ai sanitari inviati dal 118 intervenuti polizia e carabinieri.