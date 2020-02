Bimbo segregato in casa. Arrestati per tentato rapimento dopo la fuga da Firenze

Avrebbe tenuto segregato per mesi il figlio in un appartamento nel Principato di Monaco, senza farlo mai uscire neppure per andare a scuola la donna russa fermata nel Fiorentino mercoledì scorso insieme al fratello dalla Polizia con l’accusa di aver tentato di sequestrare il figlio di 8 anni. Secondo quanto ricostruito, poco dopo la separazione dal compagno e padre di suo figlio, la donna si allontanò da Firenze portando con sé il bambino, senza dare più sue notizie. In base ad accertamenti svolti successivamente, fu scoperto che viveva insieme al piccolo e al fratello nel Principato di Monaco.

Mai visto Il bambino era tenuto segregato e non usciva mai, non frequentava neppure la scuola, tanto che nessuno dei condomini dello stabile, circa 800 persone, affermò di averlo mai visto. Il piccolo fu preso in carico dai servizi sociali del Principato, in attesa di essere riaffidato al padre. La madre tuttavia, insieme al complice, avrebbe tentato nuovamente di rapirlo, e per questo i due furono arrestati dalla ‘Police de Monaco’. Sono stati scarcerati lo scorso dicembre.