Coronavirus. Denunciata coppia di Milano a spasso sul lungomare di Viareggio

Una coppia di Milano è stata denunciata dai Vigili urbani sul lungomare di Viareggio (Lucca). I due, arrivati nei giorni scorsi nella casa delle vacanze, non solo stavano passeggiando lungo i viali a mare, secondo quanto riferisce il Comune, «ma non si erano minimamente preoccupati di segnalare la loro presenza in città in piena contravvenzione dell’ordinanza del presidente della Regione» riguardo al contenimento della diffusione del coronavirus.

Rischio ammenda fino a 206 euro Un altro caso riguarda un residente a Torre del Lago (Lucca) che in questi giorni è già stato controllato più volte ma che non aveva accettato il suggerimento di tornare nella propria abitazione. Per tutti il rischio è un’ammenda fino a 206 euro e l’arresto fino a tre mesi. I controlli della polizia municipale hanno riguardato locali e seconde case.