Coronavirus. Nuove restrizioni alla mobilità e sospensione delle produzioni. L’elenco attività aperte

Entra in vigore lunedì 23 marzo il nuovo decreto che fissa nuovi limiti alla mobilità (“non ci si potrà spostare dal Comune dove ci si trova”) e indica le attività che possono rimanere aperte, comprese quelle legate alle famiglie. Per le imprese che dovranno chiudere c’è tempo fino a mercoledì 25 per “la spedizione della merce in giacenza”. Non vengono sospese le attività professionali. La scadenza di tutte le misure fino ad ora introdotte è uniformata al 3 aprile prossimo.

