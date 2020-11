Coronavirus. Prenotazioni e intenzioni via internet, i frati de La Verna lanciano la “preghiera a distanza”

Il Santuario della Verna applica la “preghiera a distanza” e crea una sezione sul proprio sito dove è possibile lasciare un’intenzione, che poi sarà letta dai frati in chiesa la domenica, oppure prenotare messe per i cari defunti o per un anniversario.

Zona rossa difficile da raggiungere Una soluzione necessaria visto che il santuario, luogo immerso nelle foreste casentinesi dove san Francesco ricevette le stimmate e dove il santo di Assisi è venerato da fedeli provenienti da tutto il mondo, non è di certo facilmente raggiungibile ora che la Toscana è in zona rossa. Oltre ai servizi online che si possono richiedere, anche le offerte per sostenere la comunità cristiana della Verna potranno essere fatte sempre attraverso internet. «Nel primo giorno in cui abbiamo inserito la possibilità di richiedere le messe online ci sono già state 18 richieste mentre siamo già arrivati a 200 per quanto riguarda le intenzioni di preghiera», ha spiegato il padre guardiano della Verna.