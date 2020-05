Coronavirus. Da fuori regione in Toscana senza comprovati motivi, in 5 sorpresi in auto e multati

In viaggio verso la Toscana provenienti dal Sud senza comprovati motivi, come previsto dalle normative vigenti anti Covid-19. Nell’ambito delle attività di controllo effettuate nel fine settimana falla Guardia di Finanza di Siena, 5 persone, tutte residenti fuori regione, sono state fermate all’uscita del casello A1/Valdichiana.

«Motivazioni non conformi» «Alla domanda dei militari sulla motivazione dello spostamento extraregionale – si legge in una nota delle Fiamme Gialle – i soggetti controllati hanno addotto motivazioni assolutamente non conformi alle previste casistiche, ovvero non hanno comprovato esigenze lavorative, assoluta urgenza e motivi di salute a giustificazione della loro presenza in Toscana. Il comportamento dei soggetti – prosegue al nota – , ha peraltro insospettito i militari operanti, che tramite costante contatto con la Sala Operativa del Corpo hanno appreso come tutti e 5 i soggetti avessero “alle spalle” diversi e numerosi precedenti penali per truffa, contrabbando, resistenza a pubblico ufficiale, rapina, associazione per delinquere». In considerazione dell’ingiustificato spostamento fuori regione, tutti e 5 i soggetti sono stati sanzionati come previsto dall’art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n.19 «che prevede l’irrogazione in capo ad ogni soggetto di una sanzione amministrativa da 533 a 4.000 euro, in quanto la violazione è avvenuta mediante l’utilizzo del veicolo e quindi aumentata di un terzo».