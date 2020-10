Coronavirus. Da subito effettivo l’obbligo di indossare mascherine all’aperto in tutta Italia

Obbligo di portare le mascherine all’aperto su tutto il territorio nazionale con effetto immediato. E’ quanto stabilito dal Consiglio dei Ministri che, nell’ambito del decreto legge Covid, ha approvato una norma che proroga il dpcm con le norme anti contagio ora in vigore al 15 ottobre.

L’obbligo scatta se si è vicini a persone non conviventi e non si applica ai minori di 6 anni e a chi presenta una sintomatologia che non rende possibile indossare la mascherina. Il Consiglio dei Ministri prevede anche che le Regioni non possano adottare norme meno restrittive di quelle del governo, salvo specifiche eccezioni concordate con il ministro della Salute. Ai governatori resta la possibilità di adottare ordinanze più restrittive.