Coronavirus. Toscana, dall’1 maggio sì a passeggiate nel proprio comune ma sono vietati spostamenti in auto

Niente accesso per ora alle seconde case ma sì alle passeggiate all’interno del comune. E’ quanto prevede un’ordinanza della Regione Toscana, firmata dal presidente Enrico Rossi e in vigore dall’1 maggio. «Voglio adottare un’ordinanza semplice,perché in questo momento ho richieste da tutti – ha detto Rossi – le seconde case, andare a vedere il proprio natante, andare a mettere a posto il capanno di caccia, fare equitazione: credo che su questo bisogna stare attenti. Penso invece – ha continuato – a un’interpretazione di cosa si debba intendere per attività motoria, di prossimità, che si fa partendo a piedi o in bicicletta da casa».

Cosa si potrà fare da domani L’attività motoria permessa dalla nuova ordinanza della Regione Toscana firmata da Enrico Rossi potrà essere svolta, dall’1 maggio, in modo individuale o da parte di genitori con i propri figli minori, di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti o di residenti nella stessa abitazione. Tra genitori e figli minori, residenti nella stessa abitazione, così come tra accompagnatore e persona non pienamente autosufficiente, inoltre, non sarà necessario mantenere il distanziamento sociale che resta invece necessario verso tutti gli altri. Tutte le attività dovranno iniziare dalla propria abitazione e concludersi presso la stessa e in nessun caso, precisa la Regione, sarà consentito l’uso di mezzi pubblici o privati per gli spostamenti.