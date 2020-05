Coronavirus. Toscana “virus free” dal 6 giugno. Per prime a contagio zero Bolzano e Trento. La mappa di Osservasalute

Non più il 30 maggio come annunciato ad aprile ma il 6 giugno. E’ questa la nuova data in cui indicativamente la Toscana sarà «virus free». A fare le nuove stime Osservasalute, che ha sede all’Università Cattolica di Roma, coordinato da Walter Ricciardi e Alessandro Silipaca. «Si tratta di stime – spiega l’Osservatorio – fatte con un mantenimento della mobilità sociale a livelli estremamente contenuti: sarà necessario dunque rivederle alla luce dell’ultimo DPCM che approva misure per l’attenuazione sostanziale di queste limitazioni».

Bolzano e Trento prime a contagio zero A registrare per prime zero nuovi casi di Covid-19 dovrebbero essere Bolzano e Trento, seguite da Calabria, Umbria, Sardegna e Basilicata, che vedrebbero un azzeramento a partire dal 21 maggio. In Lazio, Emilia-Romagna, Marche, Liguria e Piemonte i ‘zero nuovi casi’ dovrebbero essere raggiunti dopo il 17 giugno. In Lombardia l’azzeramento dei nuovi casi non avverrebbe invece prima della metà di agosto. Le proiezioni considerano i provvedimenti presi fino al 15 maggio e «non permettono di prevedere gli effetti sui nuovi contagi dovuti alla fine del lockdown».

Questa la mappa delle nuove proiezioni sulle date di azzeramento dei contagi da Covid-19 nelle Regioni italiane: Piemonte (26/6); Valle d’Aosta (28/5); Lombardia (13/8); Bolzano (21/5); Trento (22/5); Veneto (9/6); Friuli Venezia Giulia (12/6); Liguria (24/6); Emilia Romagna (22/6); Toscana (6/6); Umbria (23/5); Marche (23/6); Lazio (17/6); Abruzzo (1/6); Molise (non classificabile); Campania (3/6); Puglia (3/6); Basilicata (25/5); Calabria (22/5); Sicilia (6/6); Sardegna (24/5)