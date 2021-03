Credenziali Spid per accedere ai servizi della pubbliche amministrazioni. Ecco come ottenerle

Dopo una fase di sperimentazione interna, da lunedì 22 febbraio gli Uffici relazione con il pubblico (Urp) della Regione, del Consiglio regionale e alcuni sportelli del Servizio sanitario regionale (Ssr) e dei Comuni sono aperti al pubblico per il rilascio delle credenziali Spid, che dallo scorso 28 febbraio è l’unico codice di accesso ai servizi della pubblica amministrazione, sostituendo tutti i singoli Pin dei vari enti, che diventeranno non più utilizzabili dal prossimo 30 settembre.

I cittadini potranno dunque rivolgersi allo sportello Urp della Regione in via di Novoli 26 o a quello del Consiglio regionale in via Cavour 2, entrambi a Firenze, oppure ai Cup delle Asl del proprio territorio di residenza che via via si stanno attivando. Per usufruire del servizio, viste l’emergenza Covid in corso e quindi la necessità di evitare assembramenti, sarà obbligatoria la prenotazione.