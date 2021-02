Elezioni suppletive a Siena. Conte candidato per il centrosinistra? I dem storcono il naso

Giuseppe Conte candidato per il centrosinistra alle elezioni suppletive per una poltrona alla Camera in rappresentanza del collegio senese? I dem locali storcono il naso e rilanciano con una «rappresentanza territoriale» al posto dell’ex Premier in un quello scranno del Parlamento lasciato vacante da Pier Carlo Padoan.

L’ipotesi sta circolando da qualche ora sul web e sulla carta stampata.

Dubbi dem

«Conoscendo Zingaretti dubito che possa fare una scelta simile senza un confronto e una condivisione con il territorio» sostiene Andrea Valenti, segretario provinciale Pd di Siena che dice di aver appreso dell’ipotesi Conte «solo dai giornali». «Non si tratta di un giudizio sulla sua figura ma crediamo in una rappresentanza che conosca e abbia vissuto il territorio – prosegue Valenti -. Nelle scorse settimane avevamo inviato una lettera alla segreteria nazionale Pd, firmata dalle 30 segreterie locali del partito, con cui abbiamo ribadito l’intento di avere un candidato alle suppletive espressione del territorio».

In un territorio a 5 stelle cadenti

«Se la candidatura di Conte fosse ufficializzata chiederei immediatamente alla segreteria nazionale un confronto e una discussione in merito» conclude il segretario del Pd della provincia di Siena. Quella che non sembra in discussione è la volontà di trovare un candidato di coalizione Pd, M5S e Leu, ma i dem senesi difficilmente potrebbero digerire un nome “dall’alto” seppur di sicuro consenso come quello di Conte ma espressione diretta dei grillini. In un territorio, inoltre, dove si è assistito alle 5 stelle cadenti in occasione delle ultime elezioni regionali.