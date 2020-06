La scoperta. In Cina isolato nei maiali nuovo virus, è potenzialmente pandemico

Nel pieno della pandemia provocata dal Coronavirus che sta tenendo in apprensione l’Italia e il mondo intero, l’Organizzazione Mondiale della Sanità lancia un nuovo allarme: in Cina si sta diffondendo un nuovo virus potenzialmente pandemico che si propaga attraverso i maiali e che avrebbe già fatto il salto di specie.

Virus simile a quello dell’influenza H1N1 Secondo gli scienziati si tratta di un virus simile a quello dell’influenza H1N1 responsabile della pandemia del 2009; la sua scoperta rientra in un vasto programma di sorveglianza raccomandato da anni dall’Oms per bloccare precocemente il rischio di nuove pandemie o per preparare in tempo le contromisure, dai piani pandemici al vaccino. Descritto sulla rivista dell’Accademia delle Science degli Stati Uniti, il virus è stato individuato dal gruppo coordinato da George Gao e Jinhua Liu, rispettivamente delle Università agrarie di Pechino e Shandong, con la partecipazione dei Centri cinesi per il controllo delle malattie (Cdc China). Sono gruppi di ricerca da tempo in contatto con l’Oms e il loro lavoro di sorveglianza si è esteso anche agli esseri umani impiegati negli allevamenti, scoprendo la presenza di anticorpi nel 10% di un campione di circa 300 persone. Questo significa che il virus sa aggredire l’uomo, ma non ha ancora fatto il passo ulteriore, con la capacità di trasmettersi da uomo a uomo. La ricerca non descrive poi sintomi e manifestazioni cliniche.