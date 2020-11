Morto Maradona. L’ultima volta a Firenze tre anni fa. Lo ricorda Giani. La prima in Italia a Castel del Piano

Sono passati tre anni dalla sua ultima volta a Firenze. Era il 2017 quando Diego Armando Maradona a Palazzo Vecchio presenziò alla cerimonia di conferimento nei suoi confronti del premio ‘Hall of fame’ nella categoria ‘calciatore straniero’. Il Pibe de Oro era stato inserito nel 2014 ma ritirò il premio solo tre anni dopo. Accanto a lui a Palazzo Vecchio due leggende del calcio italiano ed ex avversari storici quali Tardelli ed Antognoni (LEGGI)

Oggi Maradona è morto all’età di 60 anni.

Sempre in Toscana fu la prima volta di Diego in Italia. Era il 2 agosto 1984 e il Napoli, in ritiro a Castel del Piano (Gr) sfidò in amichevole la compagine locale. Risultato finale 13 a 1 per il Napoli con quattro gol di Maradona e 7mila spettatori sugli spalti.

“Un genio del calcio, un giocatore di altri tempi – così il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani ha voluto ricordare Diego – Ogni calciatore di qualsiasi generazione si è ispirato a lui, alle sue giocate e al suo talento. Addio Diego, che la terra ti sia lieve”.