Rinvio della privatizzazione, tutela occupazionale e mantenimento di Mps come azienda del territorio toscano salvaguardandone marchio e territorialità.

Il Consiglio regionale della Toscana con 33 voti favorevoli e 5 astenuti (Fratelli d’Italia) ha approvato una risoluzione unitaria che impegna la Giunta e il presidente Eugenio Giani ad avere interlocuzioni con il Governo e il Tesoro per ‘rimarcare, nel rispetto dei ruoli, la necessità di far rimanere il centro direzionale della banca su Siena e la governance in Toscana’. Inoltre la risoluzione chiede che la regione si attivi per ‘un’ulteriore proroga del golden power, si punti alla creazione di una o più banche di secondo livello in Toscana e si valutino le ragioni di credito della Fondazione Mps che promosso richiesta di risarcimento e a favorire la risoluzione della controversia, se necessario, anche attraverso l’individuazione di un advisor”.