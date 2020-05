Niente Palio di Siena nel 2020. Esulta Michela Brambilla, «Notizia meravigliosa, manifestazione che non fa bene all’immagine del Paese»

«Una notizia meravigliosa, è da tempo che sostengo che il Palio di Siena, come tantissime altre manifestazioni simili che coinvolgono gli animali non fanno bene al’immagine del nostro Paese». Esulta così Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente alla notizia dell’annullamento delle due Carriere del Palio di Siena per tutto il 2020.

«Rivedere e modificare tale manifestazione» «Speriamo che sia l’occasione perché l’amministrazione della città di Siena con le contrade decidano di cambiare passo – incalza Brambilla – e di rivedere e modificare tale manifestazione nel rispetto dei diritti degli animali. Lo sfruttamento degli animali per il divertimento dell’uomo deve finire».