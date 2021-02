No al sommerso. Campagna social contro parrucchieri ed estetisti abusivi, Confartigianato Firenze: «Danno da 30mln l’anno»

Una campagna social di sensibilizzazione contro parrucchieri ed estetisti abusivi che solo nell’area fiorentina causano una perdita di fatturato media di 30 milioni di euro l’anno per le 2.500 imprese e gli 8mila addetti nel settore. A lanciarla Confartigianato Imprese Firenze, in collaborazione con Palazzo Vecchio.

A causa dell’abusivismo persi 20mln di euro

«Una concorrenza sleale in città – sottolinea l’associazione in una nota – che è diventata ancora più forte durante il primo lockdown della primavera scorsa, quando le attività di servizi alla persona erano serrati e l’abusivismo aveva più campo libero, pubblicizzando prestazioni a domicilio in piena pandemia. Si calcola che solo in quei mesi la perdita sia stata di ben 20 milioni».

Presidente Sorani: «Questione di professionalità e di salute»

Per il presidente di Confartigianato Imprese Firenze Alessandro Sorani, «è una questione di professionalità ma soprattutto di salute, gravemente messa a rischio da persone che non rispettano i rigidi protocolli a cui i nostri professionisti sono tenuti. Saltano tutte le garanzie di salute e sicurezza, creando un problema sociale evidente. Senza parlare dell’assoluta mancanza di regolarità fiscale».

Abusivismo pericoloso per l’economia

«Siamo sempre dalla parte della legalità – hanno detto gli assessori alle attività economiche, Federico Gianassi, e alla sicurezza, Benedetta Albanese – ma soprattutto in questo periodo, perché l’abusivismo è pericoloso per la salute oltre che per l’economia. Appoggiamo questa campagna sulla legalità in campo estetico perché oltre ad essere un grave problema di concorrenza sleale e di abusivismo fiscale c’è in ballo la salute delle persone: solo rivolgendosi a centri estetici qualificati si può avere la garanzia del rispetto dei protocolli anti covid e contribuire a scongiurare il propagarsi del virus».