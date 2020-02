Ospedale accessibile. Siena, ‘radio fari’ per orientare i non vedenti nei corridoi

Migliorare i percorsi dedicati ai disabili all’ospedale di Siena. Con questo obiettivo sta per partire un progetto speciale che prevede la realizzazione di un percorso ambulatoriale multispecialistico, altri percorsi cromatici ma anche particolari iter sperimentali con ‘radio fari’ per guidare gli ipovedenti nei corridoi.

Informazioni sonore al non vedente In particolare, spiega la Aou Senese in una nota, il sistema che utilizza i radiofari si basa su un dispositivo che sostituisce il manico del bastone con uno molto simile da cui sono date informazioni sonore al non vedente o all’ipovedente per orientarsi in ospedale. Questi particolari bastoni recepiscono, tramite frequenze, i segnali sul posizionamento dell’utente e su questa base modulano il rilascio di informazioni via audio in base ai movimenti che vengono fatti. «Si tratta di un progetto di miglioramento globale – spiega il direttore generale, Valtere Giovannini – legato al più ampio progetto Pass, che ci consentirà di potenziare la nostra offerta nei confronti delle persone con disabilità alle quali non dobbiamo e non possiamo mai far mancare nulla».

Progetto Pass A Siena, al policlinico Santa Maria alle Scotte, è infatti già attivo il progetto Pass (Percorsi Assistenziali per Persone con Bisogni Speciali), il primo in Italia di questo tipo attivato dalla Regione Toscana in collaborazione coi coordinamenti delle associazioni per la disabilità, che ha l’obiettivo di aiutare le persone disabili a prenotare una prestazione e ad orientarsi in ospedale.