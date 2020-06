PisaContestPhoto, giunti oltre 700 scatti per “Pisa città ideale”. Foto da tutta Italia e dall’estero

Ha riscosso una grande partecipazione il contest fotografico “Pisa città ideale” lanciato dal Comune di Pisa. Sono giunte partecipazioni non solo da tutta Italia ma anche da paesi europei e extraeuropei, a confermare il richiamo internazionale della città. In 106 sono stati ammessi al concorso per un totale di 746 immagini che saranno oggetto del giudizio degli esperti. Tra i soggetti maggiormente inquadrati, naturalmente, piazza dei Miracoli e la Torre, ma anche i Lungarni, il Parco di San Rossore e il Litorale, e alcuni scorci particolari e poco noti al visitatore occasionale. Non mancano bellissime immagini di tramonti e di albe sull’Arno come di ogni stagione dell’anno. Il giudizio adesso spetta alla commissione composta dal celebre fotoreporter Massimo Sestini, in qualità di presidente, Fabio Muzzi, fotografo de Il Tirreno, e Andrea Valtriani, fotografo de La Nazione.

Le 10 fotografie selezionate dalla giuria saranno sottoposte al giudizio degli utenti dei canali Social del Comune di Pisa per decretare la fotografia vincitrice della prima edizione del #PisaContestPhoto “Pisa città ideale”. In palio un monopattino elettrico, donato da Pisamo srl, azienda per la mobilità del Comune di Pisa. Le immagini potranno poi essere utilizzate nella prossima campagna di promozione dell’estate 2020.