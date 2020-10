Prima seduta. Si riunisce il Consiglio regionale toscano. Giani: «Sarò il presidente di tutti». E presenta la nuova Giunta

«Sarò il presidente di tutti». Così il governatore Eugenio Giani si è presentato al Consiglio regionale durante la sua prima seduta, illustrando il suo programma di governo per la legislatura, lungo 149 pagine per 12 capitoli.

«Dobbiamo rendere visibile la Regione per i cittadini» «Sono il primo a passare da presidente del Consiglio regionale alla presidenza della Giunta toscana – ha detto Giani – . Prendo l’impegno a essere il più possibile presente alle sedute del Consiglio. Grazie ai quasi 900mila elettori che mi hanno votato ma sarò il presidente di tutti. Sono convinto che questo è un sentimento comune per tutti i consiglieri regionali. Nella scorsa legislatura volli una legge per l’identità toscana – ha ricordato – e dobbiamo rendere visibile la Regione per i cittadini, e essere loro voce e sentimento. Anche per questo conto molto sulla collaborazione tra maggioranza e opposizione e faccio auguri a tutto il Consiglio regionale».

I 7 nomi della nuova squadra Al termine della presentazione del programma ai consiglieri, Giani ha reso noti i nomi scelti per comporre la Giunta regionale dell’undicesima legislatura. Lo statuto della Regione Toscana lascia al presidente la possibilità di indicare fino ad otto assessori. Giani per il momento ne ha scelti sette, quattro uomini e tre donne: Stefano Baccelli; Simone Bezzini; Stefano Ciuoffo; Leonardo Marras; Monia Monni; Alessandra Nardini; Serena Spinelli. Il presidente si è riservato di completare la squadra di Governo entro la prossima seduta consiliare, prevista per mercoledì 21. Il governatore ha annunciato in aula che le deleghe saranno affidate soltanto giovedì. Questo permetterà di portare ancora avanti il confronto con Italia Viva, in corso da giorni e proseguito anche per buona parte della giornata di oggi parallelamente ai lavori d’aula, che potrebbe così entrare in Giunta con un suo assessore. «I nomi della squadra sono sette e non otto – ha detto Giani -, perché si sviluppa da oggi un dibattito con quella componente che ritengo essenziale in quanto è stata parte ed espressione della coalizione che mi ha portato essere eletto presidente: mi riferisco agli amici di Italia Viva e vorrei da qui a mercoledì poter con loro concordare un ulteriore nome per una giunta di otto persone. E’ una presenza politica che io auspico».

Consiglieri delegati Giani ha inoltre indicato Gianni Anselmi, Giacomo Bugliani e Iacopo Melio come ‘Consiglieri delegati’ prospettando inoltre una futura iniziativa di legge per portare a nove il numero dei componenti della Giunta regionale – così come consentito dalla norma nazionale – ed introdurre la figura del Sottosegretario alla presidenza, così come già fatto dall’Emilia Romagna.