Sostegno ai cittadini. Buoni viaggio in taxi e Ncc per le fasce più deboli

“Buoni viaggio” da utilizzare per gli spostamenti mediante servizio taxi o noleggio con conducente (N.C.C.). E’ l’iniziativa del Comune di Siena a supporto delle fasce più deboli della popolazione.

Per finanziare questo progetto la Regione Toscana ha stanziato 145mila Euro da destinare, su base ISEE alle categorie “più deboli” residenti nel Comune di Siena, tra questi le persone con disabilità grave o con invalidità minima al 74%, le persone sottoposte a terapia salvavita, le donne in stato di gravidanza, le persone in stato di necessità segnalate dai Servizi Sociali della Società della Salute Senese, cittadini over 75 e donne residenti a Siena per spostamenti nella fascia oraria notturna (dalle 22 alle 6) per compravate esigenze lavorative. Il “buono” coprirà il 50 % della spesa sostenuta durante il trasporto e comunque in misura non superiore a 20 Euro per ciascun viaggio.

Vicesindaco Corsi: «Usufruire di un servizio e muoversi con più tranquillità all’interno del nostro comune»

«Il sostegno ai cittadini più deboli che maggiormente hanno dovuto modificare le loro abitudini a causa della pandemia è uno degli obiettivi primari di questa amministrazione – commenta il vice sindaco del Comune di Siena Andrea Corsi – le categorie più fragili grazie a questi buoni viaggio potranno usufruire di un servizio e muoversi con più tranquillità all’interno del nostro comune. Siamo inoltre lieti, grazie a questi fondi stanziati, di poter aiutare anche il trasporto pubblico non di linea messo in forte in crisi negli ultimi mesi».

Assessore ai Servizi Sociali Appolloni: «Possibile ampliare la platea dei beneficiari»

«La richiesta di dare corso a questa utile misura era già stata evidenziata in occasione della Consulta della disabilità – spiega l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Siena Francesca Appolloni – da novembre l’amministrazione ha seguito l’evolversi normativo che ci garantisce ,oggi, di poter procedere con l’erogazione di questi buoni viaggio. Le categorie attualmente individuate rispondono a quanto previsto dalla normativa ma il Comune si riserva, nei limiti di questa, di ampliare la platea dei beneficiari qualora venissero evidenziate ulteriori esigenze e nei limiti della disponibilità finanziaria».

Tutte le informazioni necessarie per richiedere i “buoni viaggio” saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito del Comune di Siena www.comune.siena.it