SIENA – Non si era rassegnata alla fine della sua relazione e voleva «farla pagare» all’ex convivente, per questo aveva appiccato il fuoco allo scooter dell’uomo parcheggiato in pieno centro a Siena.

La donna è stata identificata e denunciata dalla Polizia di Stato. Solo il tempestivo intervento dei Poliziotti delle Volanti della Questura di Siena e dei Vigili del Fuoco ha impedito il propagarsi delle fiamme anche agli altri veicoli in sosta nelle vicinanze.

La vicenda

La donna, camuffata alla meglio, è stata anche immortalata dalle videocamere installate dal Comune, mentre metteva in atto il proposito criminoso. Le immagini registrate hanno consentito ai poliziotti dell’UPGSP d’identificare l’autrice del gesto e, nell’immediatezza dei fatti, hanno tentato di rintracciarla in centro senza esito. Il mattino successivo le ricerche sono proseguite e gli investigatori della Squadra Mobile l’hanno cercata presso la propria abitazione e in quella dei prossimi congiunti, anche in questi casi vanamente.

A quel punto, vistasi braccata, è stata lei stessa a presentarsi in Questura, intenzionata ad ammettere le sue responsabilità. La donna ha raccontato ai poliziotti della Squadra Mobile di aver mal digerito la separazione e di aver deciso di “fargliela pagare” danneggiando lo scooter dell’ex, utilizzando un fazzoletto al quale aveva dato fuoco, che aveva scagliato sul mezzo provocando l’incendio.