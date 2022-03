ISOLA DEL GIGLIO – Nove profughi, provenienti dall’Ucraina, sono arrivati oggi all’isola del Giglio (Gr).

Secondo quanto riporta il sito d’informazione gigliese giglionews ad accoglierli allo sbarco dal traghetto il Sindaco Sergio Ortelli e l’assessore Walter Rossi. Si tratta di cinque donne e quattro minori, due maschi e due femmine, la più piccola delle quali una bambina di un anno.

“L’Isola del Giglio ha sempre dato prova di vicinanza e accoglienza a tutti coloro che ne hanno avuto bisogno – ricorda il Sindaco Ortelli – e anche questa volta non ci siamo tirati indietro”.

A favorire l’arrivo del gruppo di profughi in fuga dalla guerra è stata una signora ucraina che da anni risiede e lavora al Giglio che ha trovato il supporto della Cooperativa Laudato Sì. “Ringraziamo la nostra concittadina ucraina che ormai da tempo vive al Giglio e che in estate lavora in un esercizio commerciale locale – spiega Ortelli – e la Cooperativa Laudato Sì che ha messo a disposizione del gruppo la ex scuola materna di Giglio Castello che ha in gestione e in cui il gruppo risiederà temporaneamente, con la speranza che la guerra possa concludersi a breve e possa far rientro in sicurezza a casa.

1 di 4

Ringraziamo inoltre la compagnia Maregiglio, la Misericordia, la locale farmacia per il supporto dato nell’occasione dell’accoglienza e la signora Maria Luisa Terni che li ha accolti a Grosseto e gestito il trasferimento al Giglio. Noi come amministrazione, ma anche la popolazione gigliese, faremo di tutto per agevolare la loro permanenza in un periodo che sarà emotivamente duro per il gruppo, ma anche per i cittadini ucraini residenti in Italia, che vivono questa situazione con la preoccupazione per le sorti dei propri cari e del proprio paese”.