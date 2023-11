CAMPI BISENZIO – A Campi Bisenzio sospensione momentanea dell’attività di volontariato per l’alluvione a causa dell’allerta meteo codice arancione per la Toscana Nord e Ovest che scatta dalle ore 16 e durerà tutta la notte fino alle 14 di domani venerdì.

Il sindaco Andrea Tagliaferri comunica che proprio “a causa della nuova allerta meteo emanata dalla sala della Protezione Civile Regionale”, “dovranno essere momentaneamente sospese le attività di volontariato spontaneo in aiuto alla popolazione. Si sono invitati pertanto i volontari a lasciare il territorio di Campi Bisenzio a partire dalle ore 14”.

Allerta gialla anche per rischio idrogeologico e temporali forti sul resto della regione dalle ore 16. Rischio idraulico per l’area del Bisenzio e Ombrone pistoiese. Allerta gialla per mareggiate e vento su costa centro-nord nella giornata di domani.

Tutto il sistema è in stato di allerta: Genio Civile, Consorzi di Bonifica e sistema regionale saranno attivi tutta la notte sui territori e presidieranno i punti più critici.