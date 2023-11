MARINA DI CARRARA – Altri 21 migranti sono sbarcati questo pomeriggio a Marina di Carrara (Massa Carrara). La nave Life Support di Emergency era attesa per le 15, ma le condizioni proibitive del mare ha causato un ritardo nell’attracco.

Per Marina di Carrara quello è l’ottavo sbarco nel 2023 da parte di una ong. Già altre due volte la Life Support aveva fatto capolino a Carrara, il 19 aprile e il 5 giugno scorsi, con a bordo rispettivamente 55 e 29 migranti. I migranti erano stati soccorsi alcuni giorni fa in acque internazionali su un piccolo gommone nero, ed erano partiti dalla città di Zawiya in Libia. Le persone a bordo, secondo i primi dati raccolti, provengono da Congo, Siria e Gambia.

Le procedure di sbarco sono coordinate dalla Prefettura di Massa Carrara. In banchina sono presenti le pattuglie delle forze dell’ordine, i volontari e il personale sanitario per i primi controlli a bordo. Dopo le visite preliminari sulla nave, i migranti saranno successivamente accompagnati con dei pullman al vicino complesso fieristico di Imm-CarraraFiere per l’identificazione, le visite mediche e un pasto caldo, prima della partenza verso i centri di accoglienza