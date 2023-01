CARRARA – “Ben pochi degli oltre 100 migranti rimarranno in Toscana”. Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione, a proposito della Ocean Viking che sbarcherà a Marina di Carrara.

“Un numero consistente di questi migranti – ha aggiunto – peraltro è rappresentato da minori, e faremo del nostro meglio per questa azione di accoglienza e poi di indirizzo ai vari luoghi della penisola dove sono destinati”.

Giani ha spiegato che per lo sbarco “abbiamo messo a disposizione il servizio regionale di Protezione Civile: come ha funzionato per Livorno, funzionerà nel porto di Marina di Carrara”.