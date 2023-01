FIRENZE – Arrivano al 115.38% i procedimenti per associazione mafiosa iscritti dalle Procure del distretto della Toscana tra il 1 luglio 2021 e il 30 giugno 2022.

Il dato emerge dalla relazione sull’attività degli Uffici requirenti del Distretto di Firenze per l’Anno Giudiziario 2023. Risultano iscritti 28 procedimenti per 416-bis ( 20 contro noti e 8 contro soggetti ignoti), contro i 13 iscritti nel precedente anno ( 9 contro noti e contro ignoti). Reati in crescita anche per i delitti aggravati dalla finalità di terrorismo; cresce del 44% il numero dei procedimenti per delitti aggravati dalla finalità di terrorismo e di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. Tra il 1 luglio 2021 e il 30 giugno 2022 sono state registrate 13 iscrizioni nel distretto di Firenze (che comprende tutte le province della Toscana meno Massa Carrara): sono quattro in più rispetto al precedente anno giudiziario.