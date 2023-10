FIRENZE – “Una ricostruzione fantasiosa, come ribadito ieri dal capogruppo Vincenzo Ceccarelli, l’ipotesi di una legge ‘salvaconsiglio’ per proseguire la legislatura senza il presidente”. Diego Blasi, portavoce dell’esecutivo del Pd della Toscana, ad Italia 7, parla di elezioni amministrative e risponde così a quanto affermato nei giorni scorsi da Dario Parrini.

Sul candidato sindaco di Firenze “invito tutti a non contribuire o partecipare alla corsa dei nomi sui mezzi di informazione. Ad oggi non c’é alcun candidato sindaco. Eugenio Giani é il presidente della Regione e con lui siamo impegnati sulle politiche per sanità, casa e ambiente, contrasto alle diseguaglianze in Toscana” ha poi aggiunto.

“Come ha ribadito più volte il nostro segretario Emiliano Fossi – ha detto sempre Blasi -, il Pd é impegnato in tutte le città al voto la prossima primavera, attraverso una iniziativa politica forte e aperta sui temi e nella ricerca del percorso più adeguato per mettere in campo le migliori candidature a sindaco. Tutto questo sarà accompagnato dal Pd regionale nel rispetto dei percorsi avviati a livello locale. Ogni città ha la sua specificità. Il candidato non sarà scelto dall’alto”.