FIRENZE – Bernabò Bocca è il nuovo presidente della Fondazione Cr Firenze. Ad eleggerlo il Consiglio d’amministrazione dell’ente, in una riunione terminata intorno alle 12: Bocca, presidente di Sina Hotel e a capo di Federalberghi, succede a Luigi Salvadori, il cui mandato in Cda è scaduto. Nella stessa riunione di oggi, Maria Oliva Scaramuzzi è stata eletta all’unanimità come vicepresidente della Fondazione.

Bernabò Bocca è membro del Cda di Fondazione CR Firenze dal 15 luglio 2019. Nasce a Torino, il 15 ottobre 1963. Il suo percorso professionale si sviluppa a partire dal 1983, quando entra nell’azienda di famiglia S.I.N.A. Hotels SpA, con il ruolo di Assistente al Presidente, fino a divenire Presidente nel 1990. Sotto la sua gestione la S.I.N.A. Hotels si ingrandisce notevolmente in termini di strutture, fatturato, numero di dipendenti e fama nazionale ed internazionale. Per il lavoro svolto riceve nel 2005 l’onorificenza di Cavaliere del lavoro. Negli ultimi dieci anni ha ricoperto diversi incarichi pubblici e associativi. Dal 2000 è Presidente Nazionale di Federalberghi. Dal 2000 è Socio di HOTREC (Associazione Europea delle Federazioni del Turismo) a Bruxelles. Dal 2001 è socio della Fondazione CR Firenze. Dal 2009 all’aprile 2019 è stato Consigliere di Findomestic Banca Spa. Dal marzo 2013 al marzo 2018 è stato Senatore della Repubblica della XVII Legislatura.