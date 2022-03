FIRENZE – Un corteo con circa mille giovani è partito da piazza santissima Annunziata a Firenze in occasione di Fridays for future con il capoluogo toscano che ha aderito allo sciopero nazionale per il clima programmato per oggi.

Al corteo, che è arrivato fino in piazza del Carmine, hanno partecipato giovani e giovanissimi che chiedono un cambio di marcia nella tutela dell’ambiente. In piazza nessuna bandiera di partito, ma alcune bandiere della pace e striscioni contro la guerra in Ucraina. In fondo al corteo anche sigle sindacali e una rappresentanza dei lavoratori di Gkn.

Cortei sono partiti anche in altre città toscane come a Siena dove i giovani da piazza Matteotti sono arrivati fino a piazza del Campo.

Lo sciopero si è incentrato sullo slogan #PeopleNotProfit, con i ragazzi che hanno chiesto ai paesi del Nord del mondo di garantire risarcimenti climatici alle comunità più colpite dal cambiamento climatico, tramite azione concrete.