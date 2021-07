FIRENZE – “Gkn per noi rappresenta una vertenza simbolo: se non gestita adeguatamente, il rischio è che faccia da apripista e incoraggi altre aziende e altri fondi che nel frattempo vogliono verificare come si conclude la vicenda”.

Firenze difende il lavoro,in centinaia in piazza contro licenziamenti Gkn

Lo ha affermato Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, a margine di una iniziativa della Uil oggi a Firenze. La vertenza, ha detto Palombellla, “noi dobbiamo concluderla positivamente, senza ovviamente la chiusura della fabbrica, perché siamo in presenza di fabbriche che hanno adottato questo provvedimento senza avere bilanci in negativo”, e “questa cosa non può passare, il governo deve intervenire concretamente. Non vogliamo più ascoltare le frasi che abbiamo ascoltato in questi giorni: ‘ci stiamo interessando e ci interesseremo del problema’… dire così significa non interessarsi. Noi dobbiamo accelerare proprio in questa settimana, in questi giorni, l’interlocuzione con il governo, proprio per fare in modo che questo stabilimento continui a produrre, magari con altri soggetti, ma nel frattempo che si individuano altri soggetti la responsabilità dell’impresa e del fondo deve continuare ad esserci”.