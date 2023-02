PIOMBINO – “Interlocuzioni continue con il Ministero e Invitalia e che è arrivato direttamente dall’India, da Sajjan Jindal, l’ok intanto a procedere con il piano di investimenti sul treno rotaie e sul treno barre, mentre sono ancora in corso di valutazione gli investimenti sul treno vergella”.

E’ quanto fanno sapere le segreterie provinciali Fim-Fiom-Uilm-Uglm e i coordinatori rsu Jsw, che ieri martedì hanno incontrato la direzione del personale e il vicepresidente di Jsw Steel Italy di Piombino, Marco Carrai, per avere aggiornamenti sulla vertenza. “Una volta definito il sostegno all’investimento che sarà messo dalla parte pubblica – continuano i sindacati – che secondo Carrai avverrà in tempi brevi, sarà presentato un ‘accordo di sviluppo’ per procedere con tali primi investimenti. Solo nelle more dell’addendum all’accordo di programma sarà inserita la parte degli investimenti riguardanti il forno elettrico e un treno di laminazione di piani”.

Carrai, sempre secondo quanto riportano i sindacati, li avrebbe anche informati di uno studio “riguardante il progetto del gruppo indiano sulla logistica”, mentre sarebbe in corso “con il Governo lo studio per un progetto da realizzare a Piombino per diventare un importante polo di energie rinnovabili”. “Nel frattempo non arriva più nessuna notizia riguardo l’interesse per Piombino del Gruppo Arvedi che, seppure in maniera ufficiosa, si era manifestato nei mesi precedenti”. I sindacati, spiegano ancora, hanno “espresso le nostre grandi preoccupazioni in merito al fatto che a distanza di oltre quattro anni dall’arrivo del gruppo indiano nel nostro territorio, si continui ad essere in attesa di vedere partire gli investimenti necessari allo stabilimento piombinese ed a questo si aggiunge l’incertezza del futuro del treno vergella e la scadenza prossima dell’appalto della mensa in cui operano una ventina di lavoratrici”.