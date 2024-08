SIENA – La Contrada della Lupa con il cavallo esordiente Benitos e il fantino Dino Pes detto Velluto ha vinto il Palio di Siena di agosto dedicato alla Madonna Assunta.

L’ultima vittoria della Contrada della Lupa era stata il 16 agosto 2018 con il cavallo Porto Alabe. Per Velluto, con 10 Palii corsi, è la prima vittoria in carriera.

Sono state due le mosse non valide, segnalate dallo scoppio del “mortaretto”. La Lupa, che aveva in piazza la rivale Istrice tra le favorite, è partita in testa ed è riuscita a mantenere la prima posizione per tutti e tre i giri della Carriera, con la Selva, la Chiocciola e l’Oca che hanno provato a raggiungerla invano. Al termine dei tre giri Dino Pes ha alzato il nerbo in segno di vittoria.

Il popolo di via di Vallerozzi, dopo la corsa, si è recato in trionfo con cavallo e fantino presso il Duomo di Siena per rendere omaggio alla Madonna Assunta. Il fantino Dino Pes detto Velluto, nato a Silanus (Nu) il 12 dicembre 1980, è alla sua prima vittoria (su un totale di dieci Carriere corse). Il cavallo Benitos, castrone sauro di sette anni, ha colto la vittoria all’esordio in Piazza del Campo. Capitano della Contrada della Lupa è Giulio Bruni, Fiduciari sono Giacomo Vichi, Francesco Viviani e Michele Carrabba. Priore è Carlo Piperno, Barbaresco è Leonardo Giorgi. La Contrada della Lupa è alla sua trentottesima vittoria.

I dieci cavalli che hanno corso il Palio sono tornati tutti regolarmente nelle stalle delle rispettive Contrade.