MILANO – Del titolo se ne può fregiare anche la via Frangicena. Inclusa nei primi 35 cammini religiosi, riconosciuti da un decreto del Ministero del Turismo.

L’iniziativa è mirata a integrarsi con le celebrazioni per il Giubileo 2025. L’annuncio è stato dato dal ministro Daniela Santanchè, nel corso dell’iniziativa “Il turismo lento, verso il Giubileo 2025: il ruolo delle Vie Francigene e dei Cammini che collegano Roma”. L’avviso per manifestazioni di interesse, rivolto a enti pubblici, soggetti privati, enti del terzo settore ed enti religiosi attivi nella organizzazione, gestione e promozione dei cammini religiosi, non prevede scadenza ed è sempre possibile presentare candidature per l’inserimento di ulteriori percorsi nel catalogo, che sarà presto integrato nel portale Italia.it e oggetto di apposite iniziative di promozione.

I cammini saranno, inoltre, coinvolti nelle iniziative di recupero e valorizzazione degli immobili pubblici ricadenti sui percorsi che saranno attivate in seguito alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico. Per il 2022 la dotazione è stata di 3 milioni di euro.