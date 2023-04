FIRENZE – Con la scure del maltempo e del freddo che incombe sull’Italia, la Toscana si appresta ad una domenica di Pasqua ricca di appuntamenti e di eventi tutti da vivere con la speranza che il sole faccia la sua comparsa per consentire i tradizionali picnic e le scampagnate.

Toscana, terra di ricchezza naturalistiche, paesaggistiche ma anche di musei e tesori artistici e culturali tutti da visitare e buon cibo da gustare.

A Firenze sono aperti il Museo Nazionale del Bargello, il Museo delle Cappelle Medicee e il Museo di Palazzo Davanzati sia il 9 sia il 10 aprile. La Galleria degli Uffizi e il Giardino di Boboli saranno vistabili per Pasqua e straordinariamente anche per Pasquetta, come anche la Galleria dell’Accademia. Il giorno di Pasqua sono aperti anche il Museo di Palazzo Vecchio, il Museo Novecento, il Museo di Santa Maria Novella. Saranno chiusi il Museo Stefano Bardini, la Fondazione Romano, la Cappella Brancacci e il Museo del Ciclismo Gino Bartali. A Pasquetta aperti il Museo di Palazzo Vecchio, la torre di Arnolfo, il Museo Novecento, Santa Maria Novella, il Museo Stefano Bardini, a Fondazione Romano e la Cappella Brancacci. Chiuso il Museo del Ciclismo Gino Bartali.

A Firenze il tradizionale scoppio del carro

Alle ore 5 i buoi che tireranno il carro arrivano alle Cascine al viale dell’Aeronautica, dove partiranno verso le 6,15 alla volta di via il Prato dove “abita il Brindellone. Alle ore 7,30, Il “Carro del Fuoco”, accompagnato dal Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, parte dal deposito di Via il Prato per raggiungere Piazza Duomo con il seguente itinerario: Via Il Prato, B.go Ognissanti, Piazza Goldoni, Via della Vigna Nuova, Via Strozzi, P.za della Repubblica, via Roma. Alle ore 8,10 una rappresentanza dei Bandierai degli Uffizi, percorrendo via Porta Rossa – via Calimala – via Roma, raggiunge Piazza Duomo, dove è in programma una loro esibizione con i Musici in attesa del Corteo proveniente, insieme al “Carro del Fuoco”, da Via Il Prato. Alle ore 8,20 una rappresentanza del Corteo della Repubblica Fiorentina parte dalla Piazzetta di Parte Guelfa proseguendo per via Porta Rossa, Loggia del Mercato Nuovo, Via Vacchereccia, P.za della Signoria dove alle ore 8,50 circa, insieme al Gonfalone, al Sindaco e alle Autorità, si muove verso Via Calzaiuoli, Via degli Speziali, Piazza della Repubblica, Via Roma, P.za Duomo, con arrivo alle ore 9,30 circa. Alle ore 9,30 l’arrivo del Corteo Storico con il “Carro del Fuoco” in P.za Duomo. Alle ore 9,45 il sorteggio per l’abbinamento delle partite del Torneo di S. Giovanni.

Alle ore 9,50 la processione dei canonici, concelebranti, seminaristi e rappresentanti delle Schola Cantorum si sposta dal Duomo e entra in Battistero. Alle ore 10 il Cardinale Arcivescovo, uscito dall’Arcivescovado, entra in Battistero. Alle ore 10,25 la processione dei canonici, concelebranti, seminaristi e rappresentanti delle Schola Cantorum con il Cardinale esce dal Battistero e si sposta sul Sagrato del Duomo. Il Cardinale benedice il Carro e, successivamente, i fedeli presenti nella Piazza. Alle ore 11 lo Scoppio del Carro.

La musica elettronica sarà protagonista al Mandela Forum di Firenze con ‘Decibel Presents Easter Edition’, in programma il 9 e il 10 aprile, da mezzogiorno a mezzanotte. In consolle Nina Kraviz, Deborah De Luca, Chris Liebing, Patrick Mason, U.R. Trax, Mattia Trani e Sara Mozzillo domenica, Marco Carola, Loco Dice, Ilario Alicante, Cloone, Chelina Manuhutu e The Florentian Cabaret il lunedì.

Mercatino a Castiglioncello

Per chi sceglie la cosa livornese, a Pasqua ci sarà un mercatino da non perdere a Castiglioncello, nella storica pineta Marradi. L’organizzazione è della Pro Loco Amici di Castiglioncello. Una bella occasione per scoprire tanti prodotti di artigianato e non solo. Il mercatino andrà avanti per tutto il giorno.

Sagra dell’Agnello

Gustosa sagra a San Martino sul Fiora, frazione di Manciano in provincia di Grosseto. E’ quella dell’agnello, che si svolgerà nel weekend di Pasqua. Appuntamento sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile. La graziosa frazione è pronta a ospitare turisti e visitatori con tante prelibatezze. Ovviamente il piatto forte sarà l’agnello, una delle tipicità pasquali. Il ristorante sarà aperto sabato a cena, domenica a cena e lunedì pranzo e cena.

Food truck Festival

E’ un appuntamento davvero gustoso quello che va in scena a Lido di Camaiore, in viale Kennedy, dal 7 al 10 aprile. E’ il Food truck Festival, un grande evento del cibo di strada. Con specialità che arrivano da ogni dove, ma anche dj set e la presenza di birrifici artigianali per gustare birre di vario tipo. A Pasqua dunque c’è la possibilità di mangiare qualcosa di diverso nello stupendo scenario della costa versiliese. Sabato, domenica e lunedì l’area del Festival sarà aperta dalle 11 alle 23.

Volterra cioc

Una grande festa del cioccolato. E’ quella che andrà in scena a Volterra per il ponte pasquale. Va in scena infatti Volterra cioc, un evento a tema cioccolato con tanti banchi in cui gustare prelibatezze dolci. L’appuntamento è in centro storico, in piazza San Giovanni. Ecco gli orari di apertura dei banchi. Sabato 8 dalle 17:00 alle 20:00, domenica 9 dalle 9:30 alle 20:00, lunedì 10 dalle 9:30 alle 20:00.