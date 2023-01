FIRENZE – “Le Province svolgono un ruolo cardine nel nostro sistema costituzionale in quanto rappresentano enti intermedi necessari di rappresentanza della comunità provinciale e di raccordo tra Comuni e Regioni” quindi “Upi Toscana accoglie positivamente l’apertura del ministro Calderoli circa il superamento della legge Delrio e il riconoscimento del giusto peso istituzionale all’ente”.

Così il presidente di Upi Toscana Gianni Lorenzetti dopo l’incontro con il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli che si è svolto oggi a Roma durante il comitato direttivo nazionale di Upi.

“Il disegno di legge cui sta lavorando il Governo per superare la legge 56/14 sulle Province reintrodurrà le elezioni dirette per Presidenti e Consigli, prevedrà una giunta riportando tutti i mandati degli organi a 5 anni – riferisce Lorenzetti in un comunicato -, ma soprattutto amplierà le funzioni di queste istituzioni riportandole più vicine ai cittadini e alle imprese, puntando sulla programmazione dello sviluppo locale, sulla cura delle aree interne, sulla semplificazione e sugli investimenti”.

“Dobbiamo contestualmente porre massima attenzione sull’eventuale fase transitoria – conclude – per avere le risorse finanziarie e per la riallocazione delle funzioni, oggi svolte in gran parte dalle Regioni, per consentire una valutazione e i necessari approfondimenti a partire da quelli in materia ambientale su cui recentemente si è espressa anche la Corte Costituzionale”.