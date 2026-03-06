Tempo lettura: 2 minuti

LIVORNO – Si è spezzato il ponte del tratto finale della FiPiLi che arriva al porto di Livorno. Si tratta della parte della sopraelevata che si immette nella Darsena Toscana, al confine tra Pisa e Livorno, appena dopo il Calambrone.

Fortunatamente, non stava transitando nessuno sul ponte e quindi non si registrano feriti né mezzi danneggiati. Attualmente, la strada è stata interrotta e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Al momento non sono chiare le dinamiche che hanno portato al collasso della struttura, che ha comportato una lunga fila nella Strada di Grande Comunicazione. Tra i problemi principali che potrebbe causare alla provincia, c’è il fatto che il ponte permette lo sbocco al mare del Canale dei Navicelli.

Uno dei pistoni fuoriuscito dalle guide

“Dalle prime verifiche tecniche sembrerebbe che uno dei pistoni di movimentazione sia fuoriuscito dalle guide, provocando il disallineamento della struttura rispetto alla sede stradale e la conseguente interruzione del traffico veicolare sul ponte” ha spiegato l’autorità portuale. “Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto e la Polizia Stradale, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla chiusura del ponte al traffico. Sono inoltre presenti le squadre tecniche di AVR, impegnate nelle prime attività di verifica e nelle operazioni preliminari per il riallineamento della struttura e la risoluzione della criticità. Nel corso della giornata di domani saranno completate le verifiche tecniche, che consentiranno di definire con maggiore precisione i tempi necessari per il ripristino della piena funzionalità dell’infrastruttura”.

Una nuova viabilità di emergenza

“Il collasso del tratto di strada della FiPiLi a Livorno, adiacente al sovrappasso in direzione della Darsena Toscana, pone la necessità di una nuova viabilità d’emergenza. La Regione, la Città metropolitana di Firenze, che gestisce la FiPiLi, il Comune di Livorno, sono già attivi nel trovare una soluzione rapida in grado di ripristinare quanto prima la viabilità interrotta” ha detto il presidente Eugenio Giani.

“Per fortuna non vi sono stati danni alle persone”, ha aggiunto Giani. “Dovremo affrontare con la massima tempestività e urgenza gli interventi di viabilità alternativa e ripristino dell’asse viario collassato. La situazione attuale non è sostenibile. Dobbiamo agire rapidamente realizzando un nuovo ponte sullo scolmatore, in modo da offrire l’accesso direttamente al mare alle imbarcazioni che provengono dal canale dei Navicelli e dai cantieri senza dover passare dal porto di Livorno. Predisporremo con la massima rapidità l’intesa tra Regione e Autorità portuale per progettare il nuovo ponte e dare il via ai lavori quanto prima. La Regione” – ha concluso – “è disponibile ad anticipare le risorse già stanziate per le opere connesse alla realizzazione della Darsena Europa”.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici