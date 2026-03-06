Tempo lettura: 2 minuti

Firenze – “Il lavoro sui diritti non si fa mai da soli: cresce quando istituzioni, imprese e società collaborano e condividono responsabilità e obiettivi”.

“Per questo il lavoro della Commissione regionale per le Pari opportunità è così prezioso: tiene alta l’attenzione su un tema che riguarda la qualità stessa della nostra democrazia e costruisce occasioni di confronto concreto”.

Così la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi commenta l’incontro che la Commissione toscana ha avuto con l’omologa Commissione del gruppo Ferrovie dello Stato, alla vigilia della Giornata internazionale dei diritti delle donne.

Le dichiarazioni

“Il dialogo con una realtà strategica come il gruppo Ferrovie dello Stato – prosegue Saccardi – dimostra quanto sia importante mettere in relazione istituzioni e grandi organizzazioni del lavoro per promuovere una cultura della parità anche nei contesti professionali”.

“I dati ci dicono che passi avanti sono stati fatti, ma che il cammino è ancora lungo: proprio per questo è fondamentale continuare a lavorare insieme, perché la parità non resti solo un principio affermato nelle leggi ma diventi una realtà concreta nelle opportunità, nelle carriere e nelle condizioni di lavoro”.

Francesca Basanieri, presidente Commissione Pari Opportunità

“È stato un confronto molto interessante e significativo, perché il gruppo FS rappresenta una realtà industriale complessa e articolata, composta da molte aziende e da migliaia di lavoratrici e lavoratori. Alcuni di questi ambiti, come spesso accade nei settori legati alle infrastrutture e ai trasporti, sono storicamente caratterizzati da una forte presenza maschile”, dichiara la presidente della Commissione toscana per le Pari opportunità Francesca Basanieri.

“Negli ultimi anni tuttavia – aggiunge Basanieri -, il ruolo delle donne nel gruppo è cresciuto e si è progressivamente rafforzato, testimoniando un cambiamento importante che riguarda non solo FS ma più in generale il mondo del lavoro italiano”.

L’esito dell’incontro

“L’incontro – prosegue Basanieri – è stato l’occasione per avviare un percorso di collaborazione e progettazione comune. L’obiettivo è rafforzare politiche di genere e contribuire alla costruzione di una cultura della parità anche nei contesti professionali. I dati ci dimostrano che il cammino verso la piena parità è avviato, ma ancora incompleto. In Italia il tasso di occupazione femminile è oggi poco superiore al 53 per cento, mentre quello maschile supera il 72 per cento, con un divario che resta attorno ai 18 punti percentuali”.

Anche sul piano delle opportunità e delle carriere il gap è ancora evidente, segnala la presidente.

“Solo il 21 per cento circa dei dirigenti nel nostro Paese è donna e, nonostante la crescita degli ultimi anni, la presenza femminile nei ruoli di responsabilità rimane minoritaria. Resta inoltre il tema del divario retributivo: in media le donne guadagnano circa il 10 per cento in meno degli uomini, con differenze che possono superare il 27 per cento nei ruoli dirigenziali. Questi numeri ci ricordano che la parità non è ancora un traguardo raggiunto, ma un obiettivo su cui continuare a lavorare con determinazione. Proprio per questo il dialogo con realtà grandi e strategiche come il gruppo Ferrovie dello Stato è particolarmente importante: perché i cambiamenti nelle grandi organizzazioni hanno la capacità di produrre effetti positivi su tutto il sistema del lavoro”.

“Alla vigilia dell’8 marzo – conclude Basanieri – questo percorso comune rappresenta un segnale concreto: la parità non è solo un principio da affermare, ma una responsabilità condivisa da costruire ogni giorno, anche e soprattutto nei luoghi di lavoro”.

