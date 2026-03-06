Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – E’ il centenario dalla nascita di Carlo Fruttero, che, insieme a Franco Lucentini, ha formato la formidabile coppia di scrittori e traduttori Fruttero & Lucentini (F&L).

Siena celebra questa ricorrenza speciale mettendo in scena il romanzo del 2006 “Donne Informate sui fatti”, il primo a firma unica, uscito quattro anni dopo la morte di Lucentini.

Lo spettacolo sarà sul palco del Teatro dei Rozzi domenica 8 marzo alle ore 21, in occasione della Giornata internazionale della donna, all’interno del cartellone “Sipario Blu” della stagione 2025/2026 diretta da Vincenzo Bocciarelli.

Siena ha sempre avuto un legame particolare con i due autori, di cui si ricorda anche il celebre romanzo giallo del 1983 “Il Palio delle contrade morte”.

La trama

Nella Torino della buona borghesia si compie un delitto. Otto donne, otto ritratti femminili orbitano intorno al cadavere di una ex prostituta rumena sposata a un ricco banchiere torinese. Ciascuna racconta ciò che ha visto o sentito, ciò che sa o crede di sapere, o non sa di sapere, o finge di non sapere.

Otto voci incalzanti, rabbiose, pietose, che si susseguono, si intrecciano, si smentiscono raccontando di: “Milena la bellissima, Milena la santa santissima…”.

Tra confessioni, reticenze e mezze verità emerge un quadro a tratti esilarante di una vicenda all’apparenza quasi ordinaria. Un racconto corale che diventa riflessione sullo sguardo femminile, sul giudizio, sull’identità e sul ruolo delle donne nella società.

Un testo di sorprendente modernità, un giallo corale che scava nelle maschere sociali, un ritratto ironico e spietato delle nostre verità.

Lo spettacolo

L’adattamento del testo è di Paola Benocci e Maria Grazia Solano che ne curano anche la regia, con la preziosa collaborazione di Carlotta e Federica Fruttero.

La lettura scenica vedrà sul palco Pia Lanciotti, Paola Benocci, Olivia Manescalchi, Paola Roscioli, Valentina Virando e Francesca Piccolo; al contrabbasso Barbara Betti.

La produzione esecutiva e la parte musicale sono di Amat (Accademia Musica Arte Teatro).

Info e biglietti. Per tutte le informazioni sugli spettacoli, i biglietti e la stagione teatrale è possibile consultare il sito dei Teatri di Siena (www.teatridisiena.it).

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici