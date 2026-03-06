Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Bonifiche ambientali dei siti inquinati e localizzazione di aree idonee per l’installazione di impianti dedicati alle fonti di energia rinnovabili.

Sono stati questi i temi al centro dell’incontro svolto mercoledì scorso dall’assessore all’Ambiente della Regione David Barontini con il presidente regionale dell’ UPI, Unione Province Italiane, Francesco Limatola della Provincia di Grosseto, il vice presidente Massimiliano Angori della Provincia di Pisa e il direttore generale di UPI Toscana Ruben Cheli.

Presente anche una delegazione dei presidenti delle altre province toscane, fra i quali Roberto Valettini per Massa – Carrara, Sandra Scarpellini per Livorno e dei presidenti delle Province di Siena Agnese Carletti, di quella di Pistoia Luca Marmo e di Marcello Pierucci, presidente della Provincia di Lucca.

“In materia di siti inquinati e le aree idonee per le rinnovabili – ha precisato Barontini. “Sarà imprescindibile un confronto frequente e concreto fra Regione e Province, coerentemente con la linea che ci siamo dati di ascolto, coinvolgimento e partecipazione dei territori alle scelte politiche regionali”.

Fra i temi affrontati, quello delle funzioni assegnate alle Province in tema ambientale, in particolare su quanto attualmente affidato in modo transitorio all’Ufficio Comune in materia di bonifica dei siti inquinati. La scadenza è il 31 dicembre 2026.

Centrale inoltre il tema estremamente attuale delle aree idonee per le rinnovabili, anche alla luce della recente legge 4/2026. Un tema sul quale le province hanno esortato l’approvazione di una legge regionale che definisca e regolamenti le aree idonee della Toscana.