SAN GIMIGNANO – San Gimignano rende omaggio al Sommo Poeta nel 700esimo anniversario della sua morte con la mostra “I luoghi di Dante” a cura di Massimo Tosi che sarà inaugurata sabato 25 settembre alle ore 17 nella Sala Cultura di via San Giovanni.

Al taglio del nastro parteciperanno il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci, l’assessore alla cultura Carolina Taddei, la professoressa dell’Accademia della Crusca Giovanna Frosini e l’artista.

La visita nel 1300

Nel corso della sua vita, e più precisamente il 7 maggio 1300, Dante fu accolto nel Palazzo Pubblico della città turrita in qualità di ambasciatore guelfo fiorentino. La mostra si inserisce nel cartellone di iniziative per ricordare quell’evento e l’opera del Sommo Poeta.

La mostra

L’esposizione, visitabile dal 26 settembre fino al 14 ottobre, raccoglie 30 disegni originali realizzati per il sesto volume della collana “Viaggio in Toscana” di Tosi edito dalla Federighi Editori, lavoro dedicato al genio di Dante Alighieri. La città che l’ha visto nascere e crescere, quelle che l’hanno accolto nel suo peregrinare da esiliato, i luoghi dei suoi viaggi e le nobili dimore che l’hanno ospitato e visto morire sono trattati dall’autore con la consueta maestria, descritti con accurati disegni e ricostruzioni non privi di spunti artistici di grande livello. Non a caso Tosi nel 2018 è stato insignito del titolo di Accademico d’Onore dall’ Accademia delle Arti del Disegno di Firenze; la più antica del mondo, fondata dal Vasari nel 1563, che ha annoverato importanti figure, primo fra tutti Michelangelo Buonarroti. La presentazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook San Gimignano Accade Online