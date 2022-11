ROMA – La tragedia di Niccolò Ciatti e la latitanza del suo assassino fanno passare tutto in secondo piano. Eppure i legali di Rassoul Bissoultanov hanno anche commesso un errore procedurale.

A evidenziarlo è stata la Cassazione, che ha così motivato l’annullamento senza rinvio della revoca della custodia del carcere per il cittadino ceceno. Gli avvocati hanno “violato l’onere di notifica”, omettendo, come invece prevede la legge per i reati violenti con vittime, di avvertire i legali della famiglia Ciatti di aver presentato domanda di scarcerazione.

I genitori del ragazzo ucciso a Lloret de Mar nell’agosto 2017 sono parte civile nel processo.