FIRENZE – Apre a Firenze Opera Your Preview un nuovo spazio dedicato all’arte e alla cultura creato da Opera Laboratori per accogliere i visitatori e far ‘assaggiare’ loro l’offerta culturale toscana e non solo.

Grazie alle immagini ad alta definizione delle opere d’arte e dei monumenti proiettate alle pareti, si spiega in una nota, gli ospiti potranno pregustare, ad esempio, la vista del David di Michelangelo o essere trasportati agli scavi di Pompei o trovarsi sulla sommità della Porta del Cielo del Duomo di Siena. Con l’ausilio di strumenti digitali e tramite Qr code sarà possibile avere le informazioni necessarie per poter organizzare le visite e comprare i biglietti ufficiali dei musei, delle mostre, delle visite guidate e dei monumenti italiani.

Viaggio nell’arte di oltre 45 siti museali

Opera Your Preview propone un viaggio nell’arte di oltre 45 siti museali italiani dei quali Opera Laboratori, attiva nell’ambito della valorizzazione e della promozione culturale, cura la gestione. L’offerta, si spiega, potrà essere ulteriormente arricchita grazie all’adesione di altri musei, teatri e istituti culturali del territorio, e non solo, che vorranno unirsi al progetto. Tra le offerte ci sono anche possibilità in ambito naturalistico con l’Acquario di Genova e l’Acquario di Livorno, e ludico con l’Aquafan di Riccione e l’Italia in miniatura di Rimini.

Atto d’amore verso Firenze e l’Italia

«Con l’apertura di questo spazio dedicato – spiega Beppe Costa, presidente di Opera Laboratori – volevamo compiere un atto d’amore verso Firenze e l’Italia promuovendone ancora di più il valore culturale e la conoscenza. Opera Your Preview è una realtà unica nel suo genere che permette non solo di dare indicazioni e fornire i biglietti ufficiali per i numerosi istituti culturali con i quali collaboriamo, ma anche di regalare un’emozione. Attraverso le suggestive proiezioni multimediali anche chi sarà solo di passaggio si sentirà parte dell’esperienza di una possibile visita autentica».