CHIUSI – A OrizzontiFestival, dal 28 luglio a Chiusi e nel territorio, arriva Chigiana International Festival & Music Academy, protagonista del concerto finale il 4 agosto nella Cattedrale.

Curato dalla Fondazione Orizzonti d’Arte di Chiusi, direzione Marco Brinzi, il Festival celebra la 22esima edizione con ‘Il Grande Gioco’, che unisce teatro, musica, danza, fotografia, visitAzioni, teatro, formazione.

«Il Festival interpreta l’essenza della comunità artistica di Chiusi e la mission della Fondazione Orizzonti – afferma il presidente Giannetto Marchettini -. Il direttore artistico Marco Brinzi e lo staff della Fondazione, che ringrazio, hanno privilegiato le peculiarità, ’anima del territorio e del Festival. Siamo soddisfatti del concerto dei maestri dell’Accademia Chigiana, con la quale abbiamo avviato una collaborazione».

«OrizzontiFestival 2024 accoglie gli artisti nei nostri luoghi caratteristici, valorizzando il connubio fra cultura e territorio – dichiara Gianluca Sonnini, sindaco Comune di Chiusi -. Ringrazio il Cda, i dipendenti della Fondazione, il direttore artistico Marco Brinzi».

«Nel teatro la componente gioco è imprescindibile: sperimenta, guarda con occhi ‘nuovi’ – commenta il direttore del Festival Marco Brinzi -. L’edizione 2024 sviluppa il Grande Gioco: luoghi che si animano, storie da ascoltare, persone da incontrare grazie al teatro».

Il Festival inizia domenica 28 luglio: ore 18, inaugurazione della mostra ‘Memorabilia – Il gioco della Memoria’; ritrovo in Piazza Duomo; alle 21,30, ‘Stasera sono in vena’i. Alle 23, DopoFestival. Lunedì 29 luglio, ore 18, prima VisitAzione al Lago di Chiusi, Loc. Sbarchino, con ‘Splash!!’; alle 21,30, in Piazza Duomo Babilonia Teatri; alle 23, la Compagnia Karacongioli presenta al Chiostro di San Francesco ‘Super! Super! Super!’. Martedì 30 luglio, ore 19, seconda VisitAzione, al Lago di Chiusi, scenario di ‘Lingua’; alle 21,30, in Piazza Duomo, il trio Daniele Marmi, Guglielmo Favilla e Paolo Cioni con ‘Gramscic’; alle 23, Chiostro di S. Francesco, ‘Molto Dolore per Nulla’. Mercoledì 31 luglio, ore 18,30, il Lago di Chiusi accoglie il gemellaggio tra la Fondazione Orizzonti d’Arte e la Scuola di Musica del Garda, protagonisti di ‘Palco d’acqua dolce’; alle 21,30, Piazza Duomo, la Compagnia Atacama e il suo ‘Anime’; alle 23, Giulia Trippetta, al Chiostro di San Francesco.

Il mese di agosto a OrizzontiFestival inizia il primo giorno con, ore 18,30, Parco dei Forti, una VisitAzione. La sera, doppio appuntamento: alle 21,30 e alle 23, in Piazzetta Olivazzo, con gli allievi dei Teatri di Stagione della Fondazione Orizzonti e della Scuola di Teatro di Desenzano del Garda. Venerdì 2 agosto, ore 18, al Chiostro di San Francesco, I Pupi; alle 21,30, prima nazionale, ‘Farewell Hamlet’. Sabato 3 agosto, ultima VisitAzione, alle 18,30 al Lago di Chiusi; dalle 21,30, Piazza Duomo ospita Paolo Rossi e la sua band in ‘Operaccia Satirica’.

Domenica 4 agosto, OrizzontiFestival cala il sipario: ore 12, in scena i Teatri di Stagione; alle 18,30 e alle ore 19,30, ingresso libero, la performance della Compagnia Francesca Selva ‘Respiri di Bellezza’ in Piazza Dante a Chiusi Scalo. Gran finale, alle ore 21,30 nella Cattedrale di San Secondiano con Chigiana International Festiva e il concerto ‘Dialoghi’ di Eliot Fisk chitarra, brani di Bach e Villa-Lobos; in ringraziamento del grandissimo artista Antonio Meneses (www.orizzontifestival.it).