CASTIGLION FIORENTINO – Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino, è entrato ufficialmente nel cda di Invimit, Investimenti Immobiliari Italiani SGR.

Mercoledì 24 luglio la nomina da parte del Ministero dell’economia e delle finanze. E’ lo stesso Agnelli in un post sui social a confermarlo: “Alla mia esperienza politica lunga 27 anni nell’amministrazione comunale nella Città in cui sono nato e cresciuto, dopo essere stato designato pochi giorni fa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, da ieri si aggiunge questo prestigioso incarico nel consiglio di amministrazione di Investimenti Immobiliari Italiani SGR comunemente chiamata Invimit Spa con sede a Roma, che attraverso 15 fondi comuni di investimento immobiliare chiusi gestisce il Patrimonio Immobiliare dello Stato per un controvalore stimato in 2,1 miliardi di euro.”

Agnelli, eletto con la lista civica di centrodestra Libera, iscritto alla Lega e responsabile toscano del partito per la pubblica amministrazione, nel suo post coglie l’occasione per riepilogare le attività lavorative da lui svolte:

“Dopo il “posto fisso” alla Banca Toscana a cui rinunciai dopo una decina d’anni, nel mio percorso professionale ho lavorato per altri Gruppi Bancari italiani ed esteri, ma non dimentico neanche le mie precedenti esperienze, quando da giovane desideroso di avere la propria autonomia economica, lavorai al Forno del Mascagni, caricai la pasta dal Fabianelli nei container, feci la Guardia Antincendio Boschiva oltre all’immancabile campagna estiva allo Zuccherificio Castiglionese”.

La chiusura sul suo impegno rispetto al nuovo incarico. “Come ho sempre cercato di fare, con forte tenacia, grande applicazione e tanta umiltà, voglio onorare al meglio questo nuovo impegno per una nuova sfida che accrescerà non poco il percorso che la vita mi ha riservato, senza mai perdere di vista i principi e i valori con cui sono cresciuto”.