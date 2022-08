ROMA – Realizzare case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali. E’ l’obiettivo delle tre procedure di gara, pubblicate da Invitalia, per l’affidamento dei lavori nell’Ausl Toscana Nord Ovest in modo da potenziare le strutture e i presidi socio-sanitari territoriali di prossimità.

“L’iniziativa – si legge in una nota – si inserisce nell’ambito del supporto tecnico operativo reso disponibile dal ministero dell’Economia e delle finanze e dal Ministero della Salute ai soggetti attuatori, nell’ambito della missione 6 ‘Salute’ del Pnrr”. Le procedure sono state suddivise in lotti geografici e ogni lotto geografico in sub-lotti relativi alle singole prestazioni necessarie per la realizzazione di lavori o opere pubbliche (servizi tecnici e progettazione; servizi di verifica della progettazione; lavori; lavori in appalto integrato; servizi di collaudo). La scadenza delle tre procedure è fissata per il 14 settembre.